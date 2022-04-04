Александр Вучич победил на президентских выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич из коалиции «Вместе сможем все» набрал 59,55% голосов.

На втором месте идет бывший глава Генштаба страны Здравко Понош из коалиции «Объединенные для победы Сербии» с результатом 17,53%, а следом за ним — Милош Йованович (5,82%).

Коалиция «Вместе можем все» также победила на парламентских выборах. После подсчета 90,34 бюллетеней она набрала 43,57% голосов.

Комментируя результаты выборов, Вучич заявил, что Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета и не будет вступать ни в один военный союз. «Верю, что перед нами стоят многочисленные вызовы, но для Сербии важнее всего иметь добрые отношения в регионе, с другой стороны, важно продолжать европейский путь, но при этом не разрушать связи с традиционными друзьями», — добавил он.

Президент также указал, что страна будет пытаться сохранить дружеские отношения с Россией. «Во всяком случае я гарантирую, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ, так как Достоевский больше всех остальных писателей в мире вместе взятых», — пояснил Вучич.