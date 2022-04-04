«Аэрофлот» снизит цены на билеты по России на 30–35%

Авиакомпания «Аэрофлот» снижает цены на перелеты с 28 апреля по 31 мая по всем российским направлениям на 30–35%. Об этом пишут РИА «Новости».

«Мы понимаем важность поддержки наших пассажиров в части доступности перелетов и возможности заранее планировать поездки и отдых», — рассказал гендиректора «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Приобрести билеты по сниженной стоимости можно с 4 по 12 апреля. Отмечается, что акция распространяется как на собственные рейсы «Аэрофлота», так и на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

В компании также уточнили, что в случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции «Аэрофлот» предложит специальные условия для покупки билетов.