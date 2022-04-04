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Wargaming, разработчики World of Tanks, уходят из России и Беларуси

Семён Гудошников
Сегодня в 15:26

Основанная в Беларуси компания Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, заявила об уходе с российского и белорусского рынков. Об этом говорится на ее сайте.

С 31 марта Wargaming передала свой бизнес в России и Беларуси под управление Lesta Studio, которая больше не связана с компанией. В Wargaming отметили, что не получат прибыли от этого процесса ни сейчас, ни в будущем. Наоборот, ожидаются значительные убытки.

В течение переходного периода все уже запущенные продукты останутся доступными в России и Беларуси. Сотрудникам в этих странах обеспечат безопасность и поддержку. Офис компании в Минске будет закрыт.

С чем связано решение, представители Wargaming не уточнили.

Wargaming основана в 1998 году белорусским программистом Виктором Кислым и еще семью разработчиками. Штаб-квартира компании расположена на Кипре, центры разработок — в Минске, Киеве, Москве, Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге. Самые известные продукты компании — серии игр World of Tanks и World of Warships.

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