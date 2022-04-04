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Цены на новые автомобили выросли на 40% 10:39
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Цены на новые автомобили выросли на 40%

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:39

В России на 40% выросли цены на новые автомобили на фоне девальвации и приостановки поставок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос среди дилеров и данные «Автостата».

Издание отмечает, что наиболее сильное удорожание коснулось премиальных машин — до 60%. Кроме того, их доступность значительно снизилась из‑за запрета на новые поставки со стороны США, ЕС и Японии.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что в наличии есть автомобили всех представляемых брендов. «Самый доступная — Mercedes-Benz, меньше всего автомобилей Jaguar», — добавил он.

По словам директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева, все, что дилеры получили неделю назад от производителей, теперь составляет основной товарный запас на месяцы работы. Он заявил, что складских запасов хватит на два-пять месяцев. «По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет», — уточнил он.

Ольховский также добавил, что в марте продажи автомобилей снизились примерно на 60%. «В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%. Трафик в дилерских центрах минимальный», — сказал он.

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