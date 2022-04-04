Путин подписал указ об ответных визовых мерах. Отменяется упрощенная выдача виз в ряд стран

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера из‑за недружественных действий иностранных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ, в частности, приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз со странами Евросоюза, Норвегией, Швейцарией, Данией, Исландией и Лихтенштейном.

Отмечается, что указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц».

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