перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин подписал указ об ответных визовых мерах. Отменяется упрощенная выдача виз в ряд стран 14:42
«Колумбайн»* внесли в реестр террористов и экстремистов 14:06
Запустился проект «Мы помогаем» — о том, как поддержать благотворительные фонды в новых условиях 14:04
Max van den Oetelaar/Unsplash
Норвегия возобновит выдачу туристических виз россиянам в мае 13:03
Лондонская галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» 12:29
«Почта России» тестирует автономные почтоматы у дома 11:41
В России выявили 15 291 новый случай COVID-19 11:21
«Ведомости»: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом 11:01
Цены на новые автомобили выросли на 40% 10:39
Pool/Getty Images
Александр Вучич победил на президентских выборах в Сербии 10:10
РКН ограничил доступ к сайту Jooble 9:37
В Приморье начали выпускать аналог Coca-Cola под названием Cola Grink 9:34
Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций 9:19
Бруно Марс, Оливия Родриго и Lil Nas X: названы лауреаты «Грэмми» 8:46
Генсек ООН заявил о необходимости независимого расследования убийств в Буче Вчера в 21:19
Кадыров «удивился», что Песков назвал Урганта «большим патриотом» Вчера в 19:20
Полный отказ стран Балтии от российского газа, пожар в больнице РАН и другие новости дня
Вчера в 18:31 дайджест
Премьер-министр Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против России Вчера в 18:22
«Мы миролюбивая страна»: патриарх Кирилл сказал, что Россия не стремится к войне Вчера в 16:59
В Москве полиция признала плакат с цитатой Льва Толстого о патриотизме дискредитацией ВС России Вчера в 16:52
Отключить рекламу

Путин подписал указ об ответных визовых мерах. Отменяется упрощенная выдача виз в ряд стран

Виктория Шанина
Сегодня в 14:42

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера из‑за недружественных действий иностранных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ, в частности, приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз со странами Евросоюза, Норвегией, Швейцарией, Данией, Исландией и Лихтенштейном.

Отмечается, что указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц».

Новость дополняется.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить