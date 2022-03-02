Блокировка The Village, законопроект о распространении фейков и другие новости дня

Минобороны РФ сообщило о 498 погибших с российской стороны. Потери Украины, по данным ведомства, составили 2870 человек.

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков» о действиях Вооруженных сил России. Документ предполагает максимальный срок, если распространитель заведомо знает, что данные ложные, и они получили общественно опасные последствия.

Также в нижнюю палату внесен проект закона о присяге гражданского служащего, которую тот должен будет принести под флагом России. Депутаты написали в документе, что служащий должен будет дать клятву «защищать свободу и независимость» страны и «верно служить народу».

Евросоюз отключил от SWIFT российские банки, попавшие под санкции, — это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. Также ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию.

Сайт The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, «ВКонтакте» заблокировал страницу «Дождя» (признан иноагентом) по требованию Генпрокуратуры, а радиостанция «Серебряный дождь» заявила о намерении снять с эфира все программы и изменить формат вещания. Google заблокировал в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, и ограничил доступ к ютьюб-каналу «Эха Москвы» из‑за связей с «Газпром-медиа».

Сегодня в России не открылись магазины Apple. Представительница компании сказала, что закрытие магазинов бренда временное — пауза, по ее словам, нужна, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке. Платежный сервис ApplePay при этом больше не будет работать на территории страны.

Итальянский визовый центр в России с 1 марта начал прием документов на получение туристических виз. Для посещения страны необходим отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.