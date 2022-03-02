ЕС запретил поставлять банкноты евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — указано в документе Евросоюза.

Предусмотрены исключения. Запрет не должен распространяться на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот для личного использования физлицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими совместно с ними, говорится в сообщении.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков: ВТБ, «России», «Открытии», Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и ВЭБ. РФ

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж.