Сайт The Village перестал работать в России

Сайт издания The Village перестал работать на территории России.

«Возможно, нас блокируют — хотя Роскомнадзор не присылал нам никаких уведомлений. Если у вас такая же ситуация, читайте нас через VPN или любое другое средство обхода блокировок», — сказано в телеграм-канале издания.