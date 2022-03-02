Сайт The Village перестал работать в России

Сайт издания The Village перестал работать на территории России.
«Возможно, нас блокируют — хотя Роскомнадзор не присылал нам никаких уведомлений. Если у вас такая же ситуация, читайте нас через VPN или любое другое средство обхода блокировок», — сказано в телеграм-канале издания.
Сайт появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Туда включают из‑за распространения запрещенной в России информации.
Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «Дождя»* и «Эха Москвы». Радиостанцию также отключили от эфира.
Ведомство утверждает, что на сайтах указанных медиа размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».
* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.