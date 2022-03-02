Reuters: Google заблокировал в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Компания Google объявила о блокировке в Европе мобильных приложений, связанных с RT и Sputnik, в своем магазине приложений. Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что компании продолжают удалять российские государственные издания со своих площадок. Так уже сделали несколько технологических компаний по требованию Европейской комиссии, которая опасается распространения фейков о военных действиях на Украине через российские новостные агентства.

Ранее pаместитель главного редактора RT Анна Белкина говорила, что никаких доказательств о том, что государственные СМИ публикуют фейки, им не предоставили.

Накануне Apple удалила приложения RT и Sputnik из App Store везде, кроме России.