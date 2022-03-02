Радиостанция «Серебряный дождь» снимает с эфира все программы и меняет формат вещания. Заявление появилось в телеграм-канале станции.

«В эфире будет идти только музыка и выпуски новостей (пока). Это все, что мы можем сделать. Нам очень жаль, что мы как журналисты больше не можем выполнять наш долг», — указано в сообщении. Нововведение вступит в силу в полночь.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «Дождя»* и «Эха Москвы». Радиостанцию также отключили от эфира.

Ведомство утверждает, что на сайтах указанных медиа размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Сегодня, 2 марта, сайт The VIllage появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Туда включают из‑за распространения запрещенной в России информации.

* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.