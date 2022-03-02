Google заблокировал в Европе ютьюб-канал «Эхо Москвы» как связанный с «Газпромом»

По его словам, канал заблокировали из‑за связи радиостанции с «Газпромом» . 66% акций «Эхо Москвы» принадлежит « Газпром-медиа холдинг ».

Google заблокировал на территории Европы ютьюб-канал радиостанции «Эхо Москвы». Об этом заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

«Говорит Москва» отмечает, что канал «Эха Москвы» заблокирован и в «Яндекс.Дзене» по решению Генпрокуратуры. «Газпром-медиа» соберет совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» по вопросу деятельности радиостанции.

Накануне по требованию Генпрокуратуры в России были заблокированы сайты «Дождя»* и «Эха Москвы». Радиостанцию также отключили от эфира. Причиной блокировки в Генпрокуратуре назвали информацию «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих», которые, по мнению ведомства, размещались на сайтах.

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.