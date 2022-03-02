В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего, который в случае принятия вступит в силу с 2023 года. Его разработала группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы от «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, присяга гражданского служащего принимается один раз в торжественной обстановке, под государственным флагом России. Порядок приведения к присяге будут устанавливать федеральные органы и власти регионов.

РИА «Новости» опубликовало «клятву», которую должен будет давать гражданский служащий.