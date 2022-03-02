В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего, который в случае принятия вступит в силу с 2023 года. Его разработала группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы от «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, присяга гражданского служащего принимается один раз в торжественной обстановке, под государственным флагом России. Порядок приведения к присяге будут устанавливать федеральные органы и власти регионов.
РИА «Новости» опубликовало «клятву», которую должен будет давать гражданский служащий.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний день принести присягу при вступлении в должность обязаны судья Конституционного суда, Верховного суда, федеральные судьи и генеральный прокурор.
Также обязаны сделать это люди, которые впервые назначаются на должность прокурора, уполномоченного по правам человека, военные, сотрудники Росгвардии и судебные приставы, а также приобретающие гражданство России.