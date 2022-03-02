Министерство обороны России сообщило о потерях в вооруженных силах в ходе военных действий на территории Украины. За менее чем семь дней конфликта погибли 498 россиян. Об этом написал ТАСС.

Потери украинской стороны составили 2870 человек. В ходе боев получили ранения 1597 российских военнослужащих и около 3700 украинцев. В плену оказались 572 силовика Украины.

В министерстве рассказали, что российские войска поразили 1533 объекта военной инфраструктуры, сбили 13 самолетов и 47 беспилотников. Под контроль ДНР и ЛНР удалось взять четыре и пять населенных пунктов соответственно.

В Харькове и Мариуполе, по словам представителя Минобороны, создали коридоры безопасности, по которым города могут покинуть мирные жители.

Минобороны Украины ранее сообщало о якобы 5840 погибших в боях российских военных. ООН 28 февраля также оценивала число погибших среди мирного населения в как минимум 102 человека.