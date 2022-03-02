ЕС отключил от SWIFT российские банки, попавшие под санкции

Евросоюз отключил от системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции. Речь о ВТБ, «России», «Открытии», Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и ВЭБ.РФ, пишет ТАСС.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания, Канада и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж.