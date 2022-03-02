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Магазины Apple не открылись в России. В компании сказали, что это временно

Семён Гудошников
Сегодня в 12:23
Обновлено сегодня в 14:11:

Закрытие магазинов re:Store временное и нужно, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке. Об этом «Подъему» сообщила официальная представительница Apple в России. По ее словам, в ближайшее время магазины продолжат работу в штатном режиме.

Сегодня, 2 марта, магазины re:Store, официальные ретейлеры техники Apple в России, не открылись в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Накануне Apple объявила о приостановке продажи своих устройств на территории России из‑за военных действий на Украине. Сервис Apple Pay перестал работать для карт российских банков, попавших под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», «Новикомбанк» и ПСБ).

Центробанк РФ сказал, что вскоре проблемы появятся и у пользователей Google Pay. От системы тоже отключат карты санкционных банков.

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