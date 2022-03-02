Магазины Apple не открылись в России. В компании сказали, что это временно

Сегодня, 2 марта, магазины re:Store, официальные ретейлеры техники Apple в России, не открылись в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Накануне Apple объявила о приостановке продажи своих устройств на территории России из‑за военных действий на Украине. Сервис Apple Pay перестал работать для карт российских банков, попавших под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», «Новикомбанк» и ПСБ).

Центробанк РФ сказал, что вскоре проблемы появятся и у пользователей Google Pay. От системы тоже отключат карты санкционных банков.