Apple Pay перестал работать в России

Сервис Apple Pay больше не будет работать в России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании Apple. Такое решение было принято из‑за военных действий на территории Украины.

Apple также ограничит и другие услуги, которые ранее предоставлялись в России. «Из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах», — отметили в компании.

Ранее стало известно о приостановке продаж устройств Apple в России. Экспорт через все каналы сбыта был приостановлен еще на прошлой неделе, добавили представители бренда.

Центробанк РФ рассказал, что вскоре проблемы появятся и пользователей Google Play. От системы отключат карты банков, попавших под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», «Новикомбанк» и ПСБ).