Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Визовый центр Италии в России с 1 марта возобновил прием документов для оформления туристических виз. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что прием документов осуществляется по предварительной записи. В список необходимых документов входит стандартный набор для оформления визы, с которым можно ознакомиться на сайте визового центра.

Въехать на территорию страны можно по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном коронавирусе или отрицательному тесту на COVID-19.

Италия также смягчила ковидные ограничения для иностранных туристов. С 1 марта они освобождены от обязательного карантина по приезде.