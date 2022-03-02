В Госдуму внесены поправки о сроках до 15 лет за «распространение фейков о действиях» ВС РФ

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс, которые предполагает до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков» о действиях вооруженных сил России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Василия Пискарева.

«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — пояснил он.

Пискарев уточнил, что это не отдельный законопроект, поправки вносятся ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Законопроект планируют принять в трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы, которые намечены на 4, 9 и 10 марта.

С начала «военной операции» России различные ведомства и органы РФ активно борются с распространением информации о ситуации на Украине, которая не соответствует официальной российской. 24 февраля СК предупредил об ответственности (вплоть до уголовной) за участие в митингах и их организацию. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о военных действиях только по официальным российским источникам.

За последующие шесть дней РКН заблокировал сайты «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда украинских СМИ. «Эхо Москвы» отключили от эфира.

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