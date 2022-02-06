Первое золото России на Олимпиаде, бойкот Fan ID и другие новости дня

За сутки в России выявили 180 071 случай коронавируса. Уже 17-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в гонке занял еще один россиянин — Денис Спицов.

Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот паспорту болельщика или Fan ID, подсчитали в Sports. ru. Среди отказавшихся признавать нововведение — болельщики «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

Apple назвала ошибкой блокировку аккаунтов белорусских iOS-разработчиков и принесла извинения пользователям, столкнувшимся с проблемой. Их аккаунты начали восстанавливать.

И еще немного об Apple: по данным Bloomberg, корпорация проведет очередную презентацию 8 марта. Источники говорят, что она представит iPhone SE 3, iPad Air 5 (оба с поддержкой 5G и новым процессором), а также обновленные Mac с чипом собственного производства.

Пятилетнего мальчика, случайно провалившегося в колодец в Марокко, не удалось спасти. За спасательной операцией следили пользователи соцсетей по всему миру, а хештег с призывом к спасению стал одним из самых популярных в твиттере.

Семья Рокфеллер вернула ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо. Они отреставрировали полотно, изготовленное в 1955 году по заказу Нельсона Рокфеллера с оригинала картины под руководством самого автора произведения.

Вышел трейлер израильского фильма «Колено Ахед» — о кинорежиссере, который решает выступить против цензуры в своей родной стране. В прошлом году картина взяла приз жюри на Каннском фестивале.

Зоозащитники обвинили создателей фильма «Чудаки навсегда» в жестоком обращении с животными на съемочной площадке. Они призвали прокуратуру в США провести расследование, а зрителей — устроить картине бойкот.

Что произошло в мире музыки? RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер эго Bobby Digital и опубликовал новый клип «Saturday Afternoon Kung Fu Theater», Терстон Мур из Sonic Youth объявил, что официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time», а ирландские самородки Fontaines D.C. вживую исполнили несколько песен с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia».