перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мэрия Новосибирска завершила голосование за талисман города — лидером стал орангутан Бату 19:37
Первое золото России на Олимпиаде, бойкот Fan ID и другие новости дня
18:58 дайджест
The Bell: власти рассчитывают собирать с российского крипторынка до 1 трлн рублей налогов 18:45
Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID 17:23
Jud McCranie/Wikimedia Commons
Ученые: спутники Starlink «портят» снимки космоса и мешают поиску опасных астероидов 16:35
Fontaines D.C. вживую исполнили песни с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia» 16:31
Чиновница из Новороссийска подала в суд на дольщиков, которые на нее пожаловались 15:59
Рокфеллеры вернули ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо 15:42
Фото: подготовка к полету на темную сторону Луны 15:01
Терстон Мур из Sonic Youth официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time» 14:53
RZAVEVO/YouTube
RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер-эго Bobby Digital и опубликовал новый клип 13:45
Apple назвала ошибкой блокировку белорусских разработчиков. Их аккаунты начали восстанавливать Обновлено в 13:40
Вышел трейлер фильма «Колено Ахед», взявшего в Каннах приз жюри 13:25
Bloomberg: Apple проведет очередную презентацию 8 марта, где покажет новые iPhone SE и iPad Air 13:06
Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине 12:13
Twitter разрешил пользователям отмечать записи, которые им не понравились 11:38
mjhiblenart/Instagram
В России выявили рекордные 180 тыс. новых случаев COVID-19 11:27
WP: Россия стянула около 70% «сил вторжения» к границам Украины 10:17
Зоозащитники призывают расследовать жестокое обращение с животными в фильме «Чудаки навсегда» 9:16
Мальчик, провалившийся в колодец в Марокко, умер Обновлено в 8:22
Отключить рекламу
Дайджест

Первое золото России на Олимпиаде, бойкот Fan ID и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 18:58

За сутки в России выявили 180 071 случай коронавируса. Уже 17-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в гонке занял еще один россиянин — Денис Спицов.

Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот паспорту болельщика или Fan ID, подсчитали в Sports. ru. Среди отказавшихся признавать нововведение — болельщики «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

Apple назвала ошибкой блокировку аккаунтов белорусских iOS-разработчиков и принесла извинения пользователям, столкнувшимся с проблемой. Их аккаунты начали восстанавливать.

И еще немного об Apple: по данным Bloomberg, корпорация проведет очередную презентацию 8 марта. Источники говорят, что она представит iPhone SE 3, iPad Air 5 (оба с поддержкой 5G и новым процессором), а также обновленные Mac с чипом собственного производства.

Пятилетнего мальчика, случайно провалившегося в колодец в Марокко, не удалось спасти. За спасательной операцией следили пользователи соцсетей по всему миру, а хештег с призывом к спасению стал одним из самых популярных в твиттере.

Семья Рокфеллер вернула ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо. Они отреставрировали полотно, изготовленное в 1955 году по заказу Нельсона Рокфеллера с оригинала картины под руководством самого автора произведения.

Вышел трейлер израильского фильма «Колено Ахед» — о кинорежиссере, который решает выступить против цензуры в своей родной стране. В прошлом году картина взяла приз жюри на Каннском фестивале.

Зоозащитники обвинили создателей фильма «Чудаки навсегда» в жестоком обращении с животными на съемочной площадке. Они призвали прокуратуру в США провести расследование, а зрителей — устроить картине бойкот.

Что произошло в мире музыки? RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер эго Bobby Digital и опубликовал новый клип «Saturday Afternoon Kung Fu Theater», Терстон Мур из Sonic Youth объявил, что официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time», а ирландские самородки Fontaines D.C. вживую исполнили несколько песен с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Sports.ru
Зенит
ЦСКА
Спартак
Динамо
Локомотив
Bloomberg
ООН
Генпрокуратура РФ
Люди
RZA
Александр Большунов
Нельсон Рокфеллер
Денис Спицов
Пабло Пикассо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить