Рокфеллеры вернули ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо

Гобелен находился на стене у входа в зал Совбеза ООН на протяжении 35 лет. Он был изготовлен по заказу 41-го вице-президента США и экс-главы Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера с оригинала картины в 1955 году под руководством Пикассо. Затем политик передал его ООН во временное владение.

Семья Рокфеллеров отреставрировала гобелен с изображением картины «Герника» Пабло Пикассо и вернула его Совету Безопасности ООН. Об этом сообщает Associated Press .

В начале 2021-го ООН вернула гобелен Рокфеллерам. Тогда не уточнялось, что произведение искусства передано владельцам для реставрации.

Комментируя возвращение работы, созданной Пикассо после немецкого авианалета на испанский город Герника во время гражданской войны 1937 года, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: «[Полотно] говорит миру о настоятельной необходимости укрепления международного мира и безопасности».

Произведение искусства стало символом ужасов войны, при этом сам Пикассо отказывался интерпретировать смысл образов в работе. Оригинал «Герники» хранится в Музее королевы Софии в Мадриде.