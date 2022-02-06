В России выявили рекордные 180 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 180 071 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 17-й день подряд в стране фиксируют максимальное за пандемию значение.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 21 448 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Челябинская и Воронежская области, Пермский и Красноярский края, а также Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 810 118. За сутки умерли 661 человек, за все время — 335 414. Выздоровели 59 583 человека, за весь период — 10 569 271. Число госпитализаций за сутки составило 12 749.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 394,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (77,9 млн), на втором — Индия (42,1 млн). За ними идут Бразилия (26,4 млн), Франция (20,6 млн) и Великобритания (17,7 млн).