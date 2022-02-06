В России выявили рекордные 180 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 180 071 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 17-й день подряд в стране фиксируют максимальное за пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 21 448 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Челябинская и Воронежская области, Пермский и Красноярский края, а также Свердловская область.