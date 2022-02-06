Fontaines D.C. вживую исполнили песни с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. представила треки с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia» на концерте в Лондоне. Видео выступления появились на YouTube.
Коллектив впервые исполнил песню «Roman Holiday». Ее звучание, как и у опубликованной в январе «Jackie Down the Line» (также войдет в «Skinty Fia»), мягче по сравнению с большинством композиций на предыдущих альбомах группы.
Другой трек, который попадет в треклист новой пластинки, — «I Love You».
Выход «Skinty Fia» назначен на 22 апреля 2022-го. Мы включили его в список 75 самых ожидаемых альбомов года.
Предыдущий полнформатник Fontaines D.C. «A Hero’s Death» вышел в июле 2020-го. «Медленная гитарная поступь, прямой ритм, грязный звон, реверберация как в опустевшем зале. Поверх всего этого вокалист Гриэн Чаттен поет: «I don’t belong to anyone» — так «Афиша Daily» рассказывала о пластинке.