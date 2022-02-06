Fontaines D.C. вживую исполнили песни с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. представила треки с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia» на концерте в Лондоне. Видео выступления появились на YouTube.

Коллектив впервые исполнил песню «Roman Holiday». Ее звучание, как и у опубликованной в январе «Jackie Down the Line» (также войдет в «Skinty Fia»), мягче по сравнению с большинством композиций на предыдущих альбомах группы.