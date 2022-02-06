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Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID

Денис Ламехов
Сегодня в 17:23

Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот так называемому паспорту болельщика или Fan ID, подсчитало издание Sports.ru.

В материале приводятся выдержки из заявлений фанатских объединений. Так, болельщики «Зенита» называют нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными». Они добавляют: «Движение фанатов „Зенита“ в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID».

Болельщики ЦСКА отреагировали на обязательную регистрацию следующим образом: «Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый „фанат“, который будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения».

Sports.ru отмечает, что полный список фан-клубов команд, объявивших бойкот нововведению, выглядит следующим образом:


  • «Зенит»
  • «Спартак»
  • «Локомотив»
  • «Рубин»
  • «Сочи»
  • «ЦСКА»
  • «Динамо»
  • «Химки»
  • «Ростов»
  • «Краснодар»
  • «Урал»
  • «Уфа»
  • «Арсенал»
  • «Крылья Советов»
  • «Нижний Новгород»

На данный момент к бойкоту не присоединилось только фанатское объединение футбольного клуба «Ахмат», добавляет издание.

17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Этот документ позволяет купить билеты на официальные спортивные события.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные действия. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.

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