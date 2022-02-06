Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID

Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот так называемому паспорту болельщика или Fan ID, подсчитало издание Sports.ru.
В материале приводятся выдержки из заявлений фанатских объединений. Так, болельщики «Зенита» называют нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными». Они добавляют: «Движение фанатов „Зенита“ в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID».
Болельщики ЦСКА отреагировали на обязательную регистрацию следующим образом: «Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый „фанат“, который будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения».
Sports.ru отмечает, что полный список фан-клубов команд, объявивших бойкот нововведению, выглядит следующим образом:
- «Зенит»
- «Спартак»
- «Локомотив»
- «Рубин»
- «Сочи»
- «ЦСКА»
- «Динамо»
- «Химки»
- «Ростов»
- «Краснодар»
- «Урал»
- «Уфа»
- «Арсенал»
- «Крылья Советов»
- «Нижний Новгород»
На данный момент к бойкоту не присоединилось только фанатское объединение футбольного клуба «Ахмат», добавляет издание.
17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Этот документ позволяет купить билеты на официальные спортивные события.
В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные действия. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
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