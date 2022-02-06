Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID

Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот так называемому паспорту болельщика или Fan ID, подсчитало издание Sports.ru.

В материале приводятся выдержки из заявлений фанатских объединений. Так, болельщики «Зенита» называют нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными». Они добавляют: «Движение фанатов „Зенита“ в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID».

Болельщики ЦСКА отреагировали на обязательную регистрацию следующим образом: «Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый „фанат“, который будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения».

Sports.ru отмечает, что полный список фан-клубов команд, объявивших бойкот нововведению, выглядит следующим образом:

«Зенит»

«Спартак»

«Локомотив»

«Рубин»

«Сочи»

«ЦСКА»

«Динамо»

«Химки»

«Ростов»

«Краснодар»

«Урал»

«Уфа»

«Арсенал»

«Крылья Советов»

«Нижний Новгород»

На данный момент к бойкоту не присоединилось только фанатское объединение футбольного клуба «Ахмат», добавляет издание.

17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Этот документ позволяет купить билеты на официальные спортивные события.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные действия. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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