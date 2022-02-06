Bloomberg: Apple проведет очередную презентацию 8 марта, где покажет новые iPhone SE и iPad Air

Компания Apple намерена провести презентацию новых устройств 8 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что на событии представят новый бюджетный iPhone SE 3. Его дизайн останется таким же, как и у модели 2020 года, однако само устройство получит поддержку сетей 5G, новый процессор Apple A15 (как у премиальных айфонов осени 2021 года) и более совершенную камеру, сообщают собеседники издания.

Bloomberg добавляет что компания покажет обновленный iPad Air 5 (также с поддержкой 5G и новым процессором) и может представить «новые компьютеры Mac с чипом от Apple». Корпорация отказалась от процессоров Intel для Mac в конце 2020-го.

Также на первую половину марта, согласно данным источников, запланирован выход iOS 15.4, которая помимо прочего позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску. Сейчас новая версия операционной системы находится на этапе тестирования.

В Bloomberg пишут, что презентация даст старт «рекордному для Apple году по количеству новых устройств». Из‑за коронавирусных ограничений событие пройдет онлайн, как и несколько предыдущих. Мероприятие могут перенести «из‑за задержек на производствах и других изменений», указано в материале.