В Марокко пятый день спасают пятилетнего мальчика, упавшего в колодец. За операцией следит весь мир

5 февраля спасатели смогли войти в выкопанный проход, который ведет к пятилетнему мальчику по имени Райян. 1 февраля он упал в колодец глубиной 28 метров близ деревни Игран в Марокко.

Как пишет Би-би-си, во время игры мальчик случайно провалился в колодец шириной всего 25 сантиметров. Чтобы вызволить Райяна из‑под земли, спасатели вырыли параллельный колодцу тоннель, чтобы пробурить трехметровую перемычку с ребенком. Расширять отверстие колодца было опасно из‑за каменисто-песчаного грунта в этом районе.