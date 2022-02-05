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В Марокко пятый день спасают пятилетнего мальчика, упавшего в колодец. За операцией следит весь мир

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:48

5 февраля спасатели смогли войти в выкопанный проход, который ведет к пятилетнему мальчику по имени Райян. 1 февраля он упал в колодец глубиной 28 метров близ деревни Игран в Марокко.

Как пишет Би-би-си, во время игры мальчик случайно провалился в колодец шириной всего 25 сантиметров. Чтобы вызволить Райяна из‑под земли, спасатели вырыли параллельный колодцу тоннель, чтобы пробурить трехметровую перемычку с ребенком. Расширять отверстие колодца было опасно из‑за каменисто-песчаного грунта в этом районе.

Спасательная операция затянулась, и до конца не было ясно, жив ли Райян. 3 февраля к нему спустили камеру и увидели, что мальчик жив и в сознании. После этого спасатели спустили в колодец кислородную маску, еду и воду.

На кадрах, полученных 5 февраля, определить состояние Райяна было «вообще невозможно» — он просто лежал на боку. К этому моменту до ребенка оставалась всего пара метров.

За спасением Райяна следил весь мир. Вокруг места раскопок собрались толпы людей. Хэштег #SaveRayan стал один из самых популярных в твиттере, а «Аль-Джазира» вела прямую трансляцию с места проведения операции.

Освободившемуся из «плена» Райяну и спасателям посвящяют рисунки.

«Я молю Бога, чтобы он вышел из этого колодца целым и невредимым. Господи, облегчи его муки в этой пыльной дыре», — сказала местному телеканалу мать мальчика Вассима Харшиш.

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