Зоозащитники призывают расследовать жестокое обращение с животными в фильме «Чудаки навсегда»

Организация, ведущая борьбу за права животных (PETA), обвинила создателей фильма «Чудаки навсегда» в жестоком обращении с животными. Зоозащитники утверждают, что обращение с животными на съемочной площадке было бесчеловечным.
«Вместо того, чтобы вырезать сцены, в которых быка подстрекают к атаке, провоцируют чувствительную змею на нападение и загоняют легко пугаемого тарантула в закрытую трубку, а потом кричат на паука с двух сторон, Paramount Pictures лишь нарастила эксплуатацию животных», — написали члены PETA в своем блоге.
По словам активистов, они указывали создателям картины на эти три отрывка, но те, в свою очередь, добавили еще больше сцен с участием животных.
PETA призвала прокуратуры города Лос-Анджелес и округа Сан-Луис-Обиспо расследовать «очевидную жестокость по отношению к животным», а зрителей — бойкотировать фильм.
Тем временем «Чудаки навсегда» лидируют в американском прокате. За первый уик-енд фильм с бюджетом 10 млн долларов собрал 20,7 млн долларов, обогнав «Падение Луны», который заработал всего 9,1 млн при бюджете в 146 млн.