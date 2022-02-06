Зоозащитники призывают расследовать жестокое обращение с животными в фильме «Чудаки навсегда»

Организация, ведущая борьбу за права животных (PETA), обвинила создателей фильма «Чудаки навсегда» в жестоком обращении с животными. Зоозащитники утверждают, что обращение с животными на съемочной площадке было бесчеловечным.

«Вместо того, чтобы вырезать сцены, в которых быка подстрекают к атаке, провоцируют чувствительную змею на нападение и загоняют легко пугаемого тарантула в закрытую трубку, а потом кричат на паука с двух сторон, Paramount Pictures лишь нарастила эксплуатацию животных», — написали члены PETA в своем блоге.

По словам активистов, они указывали создателям картины на эти три отрывка, но те, в свою очередь, добавили еще больше сцен с участием животных.