Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первое золото России на этих соревнованиях и в карьере лыжника, пишет Sports.ru.
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл еще один российский лыжник Денис Спицов. Третьим закончил финн Йиво Нисканен. Также в гонке принимали участие россияне Алексей Червоткин и Артем Мальцев.
Накануне лыжница Наталья Непряева выиграла серебро. Это была первая медаль России на Олимпиаде-2022.
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства. Всего соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.