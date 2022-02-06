Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первое золото России на этих соревнованиях и в карьере лыжника, пишет Sports.ru.

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл еще один российский лыжник Денис Спицов. Третьим закончил финн Йиво Нисканен. Также в гонке принимали участие россияне Алексей Червоткин и Артем Мальцев.