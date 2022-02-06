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Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:13

Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первое золото России на этих соревнованиях и в карьере лыжника, пишет Sports.ru.

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл еще один российский лыжник Денис Спицов. Третьим закончил финн Йиво Нисканен. Также в гонке принимали участие россияне Алексей Червоткин и Артем Мальцев.

Накануне лыжница Наталья Непряева выиграла серебро. Это была первая медаль России на Олимпиаде-2022.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства. Всего соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.

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