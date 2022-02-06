RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер-эго Bobby Digital и опубликовал новый клип

Продюсером трека выступил DJ Scratch, работавший с Бастой Раймсом, DMX, The Roots и другими участниками Wu-Tang Clan — Method Man и Redman.

Лидер хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберт Фицджеральд Диггс, известный как RZA , вернулся к своему альтер эго Bobby Digital и представил клип на песню «Saturday Afternoon Kung Fu Theater». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

«Отдавая продакшн в руки DJ Scratch и забирая себе роль MC, я становлюсь свободнее в творческом плане: мне не нужно фокусироваться на всем сразу, я уделяю больше внимания лирике, гэгам в тексте и флоу», — говорит RZA.

Сингл «Saturday Afternoon Kung Fu Theater» войдет в альбом «RZA vs Bobby Digital». Его релиз запланирован на 4 марта.