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Apple заблокировала разработчиков игр из Беларуси из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:50

Белорусский разработчик мобильных игр Евгений Шапошников рассказал в фейсбуке о том, как App Store заблокировал его аккаунт iOS-разработчика и его проекты. В уведомлении Apple написала, что блокировка связана с санкциями против Беларуси.

Теперь Шапошников, который выпустил бесплатные «2-3 развивающие игры для детей» как физическое лицо, и другие разработчики, чьи аккаунты привязаны к Беларуси, не смогут получать выплаты. В личном кабинете App Store Connect у зарегистрированных как юридические лица появилась надпись «Подпадает под санкции».

На проблемы с App Store пожаловались и другие контентмейкеры, работающие на площадках Apple. Автор подкастов Сергей Епихин сообщил, что деньги от платных подписок Apple Podcasts теперь тоже нельзя вывести.

«Есть подозрения, что хреново написали скрипт с проверкой людей, кто в санкционном списке», — передает Readovka слова белорусского разработчика.

«Код Дурова» пишет, что блокировки могут быть из‑за немецкого банка Deutsche, который выполнял функцию корреспондента с государственными кредитными организациями Беларуси. После введения санкций Deutsche Bank прекратил обслуживать платежи в адрес белорусских госкомпаний, банков и публичных лиц.

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