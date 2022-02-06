Вышел трейлер фильма «Колено Ахед», взявшего в Каннах приз жюри

В сети появился трейлер израильского фильма «Колено Ахед», который взял на Каннском фестивале в прошлом году приз жюри. В США премьера ленты состоится 18 марта.

Это полуавтобиографическая история о кинорежиссере, который решает выступить против цензуры в своей родной стране Израиле. Главного героя заставляют подписать документ, в котором определяются темы, на которые он может говорить на показе собственного фильма, иначе ему не заплатят. Вдобавок ко всему, фильм посвящен его матери, которая написала историю в соавторстве и умерла до релиза, поэтому мужчина считает, что он должен может говорить о чем угодно.