перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Jud McCranie/Wikimedia Commons
Ученые: спутники Starlink «портят» снимки космоса и мешают поиску опасных астероидов 16:35
Fontaines D.C. вживую исполнили песни с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia» 16:31
Чиновница из Новороссийска подала в суд на дольщиков, которые на нее пожаловались 15:59
Рокфеллеры вернули ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо 15:42
Фото: подготовка к полету на темную сторону Луны 15:01
Терстон Мур из Sonic Youth официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time» 14:53
RZAVEVO/YouTube
RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер-эго Bobby Digital и опубликовал новый клип 13:45
Apple назвала ошибкой блокировку белорусских разработчиков. Их аккаунты начали восстанавливать Обновлено в 13:40
Вышел трейлер фильма «Колено Ахед», взявшего в Каннах приз жюри 13:25
Bloomberg: Apple проведет очередную презентацию 8 марта, где покажет новые iPhone SE и iPad Air 13:06
Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине 12:13
Twitter разрешил пользователям отмечать записи, которые им не понравились 11:38
mjhiblenart/Instagram
В России выявили рекордные 180 тыс. новых случаев COVID-19 11:27
WP: Россия стянула около 70% «сил вторжения» к границам Украины 10:17
Зоозащитники призывают расследовать жестокое обращение с животными в фильме «Чудаки навсегда» 9:16
Мальчик, провалившийся в колодец в Марокко, умер Обновлено в 8:22
Умер Юрий Манн — литературовед и специалист по творчеству Гоголя Вчера в 21:02
Первая медаль России на Олимпиаде, новая иконка Chrome и другие новости дня
Вчера в 19:00 дайджест
В России отменят карантин в школах и детсадах, если COVID-19 болеют менее 20% детей Вчера в 18:57
В американском университете открылся курс по изучению творчества Тейлор Свифт Вчера в 17:52
Отключить рекламу

Терстон Мур из Sonic Youth официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:53

Основатель и экс-участник американской экспериментальной рок-группы Sonic Youth Терстон Мур перевыпустит свой сольный эмбиент-альбом «Screen Time», ранее выходивший лишь на платформе Bandcamp. Об этом сообщает Pitchfork.

Пластинка получит официальный цифровой релиз, указывает издание. Страница с предпросмотром альбома уже появилась на стриминговых сервисах Apple Music и Amazon Music.

Сейчас для прослушивания доступны две композиции: «The Station» и «The Walk». Как и все вошедшие в «Screen Time» треки, они лишены вокала и являются инструментальными.

Выпуск альбома намечен на 25 февраля. В сентябре 2020-го Терстон Мур опубликовал полноформатник «By the Fire».

В него вошли синглы «Cantaloupe», «Hashish» и «Siren». В создании пластинки приняли участие его коллега по Sonic Youth Стив Шелли и бас-гитаристка My Bloody Valentine Деб Гуж.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Amazon
Люди
Стив Шелли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить