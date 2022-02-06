Терстон Мур из Sonic Youth официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time»

Основатель и экс-участник американской экспериментальной рок-группы Sonic Youth Терстон Мур перевыпустит свой сольный эмбиент-альбом «Screen Time», ранее выходивший лишь на платформе Bandcamp. Об этом сообщает Pitchfork.
Пластинка получит официальный цифровой релиз, указывает издание. Страница с предпросмотром альбома уже появилась на стриминговых сервисах Apple Music и Amazon Music.
Сейчас для прослушивания доступны две композиции: «The Station» и «The Walk». Как и все вошедшие в «Screen Time» треки, они лишены вокала и являются инструментальными.
Выпуск альбома намечен на 25 февраля. В сентябре 2020-го Терстон Мур опубликовал полноформатник «By the Fire».
В него вошли синглы «Cantaloupe», «Hashish» и «Siren». В создании пластинки приняли участие его коллега по Sonic Youth Стив Шелли и бас-гитаристка My Bloody Valentine Деб Гуж.