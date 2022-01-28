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Возвращение фотографа Котова в Россию, новые треки The Kooks и другие новости дня
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Дайджест

Возвращение фотографа Котова в Россию, новые треки The Kooks и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:42

В России восьмой день подряд бьются ковидные антирекорды. Суточный прирост составил более 98 тыс. (почти четверть из них в Москве), в больницы попали свыше 14 тыс. человек, умерли — 673.

Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире после конфликта с местными жителями, вернулся в Россию. Он сообщил, что его освобождению способствовало российское консульство.

В 20 районах Москвы ввели карантин из‑за птичьего гриппа, который обнаружили у лебедей из парка Горького. Теперь в этих районах запрещена любая деятельность, связанная с птицами.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. 30 января он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

На аукционе Sotheby’s продали картину Сандро Боттичелли «Муж скорбей». Новый владелец заплатил за полотно 45,4 млн долларов. Торги длились всего семь минут.

В тестовой версии новой iOS 15.4 появилась возможность разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску. Функция может распознать «уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз».

Певица и модель под псевдонимом Джейн Доу обвинила рэпера Криса Брауна в изнасиловании. Она требует от него возмещения ущерба в размере 20 млн долларов.

Манижа стала первой российской артисткой, которая приняла участие в проекте Spotify Singles. Она записала кавер на песню Нины Симон и представила акустическую версию своей «Now or Never».

Bloc Party выпустили новый сингл «The Girls Are Fighting» и показали видео на него. Вслед за ними новые треки опубликовали The Kooks, а заодно анонсировали выход новой пластинки.

Джеймс Ганн заявил, что третья часть «Стражей Галактики» станет последней. По этому случаю вспоминаем, что уже известно о предстоящем блокбастере.

В сети появился трейлер сериала «Super Pumped: Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом. Премьера шоу состоится 27 февраля.

27 мая рэпер Denzel Curry выступит в Петербурге, а 28 мая — в Москве. Кроме того, летом с двумя концертами в Россию приедет инди-певец Том Оделл.

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