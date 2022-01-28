Суточный прирост зараженных коронавирусом в России приблизился к 100 тыс.

В России вторую неделю растет заболеваемость COVID-19, максимальные значения бьются восьмой день подряд. На этот раз оперштаб отчитался о 98 040 новых случаях.

Почти четверть из них приходится на Москву, где прирост немного снизился — с 26 586 до 23 994 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Якутия и Пермский край.