Суточный прирост зараженных коронавирусом в России приблизился к 100 тыс.

В России вторую неделю растет заболеваемость COVID-19, максимальные значения бьются восьмой день подряд. На этот раз оперштаб отчитался о 98 040 новых случаях.
Почти четверть из них приходится на Москву, где прирост немного снизился — с 26 586 до 23 994 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Якутия и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 502 657. За сутки умерли 673 человека, за все время — 329 443. Выздоровели 29 506 человек, за весь период — 10 159 197. Количество госпитализаций последние три дня растет, за последние сутки в больницы попали 14 046 заболевших ковидом.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 367 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (74,6 млн), на втором — Индия (40,6 млн). За ними идут Бразилия (24,7 млн), Франция (18,1 млн) и Великобритания (16,2 млн).