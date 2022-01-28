Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании. На этот раз на яхте рэпера Пи Дидди

Профессиональный хореограф, певица и модель под псевдонимом Джейн Доу подала в суд на Криса Брауна, обвинив его в изнасиловании на яхте рэпера Пи Дидди в Майями. Об этом сообщает Rolling Stone.

Согласно иску, Доу на яхту пригласил ее друг. Она утверждает, что во время телефонного разговора трубку взял Браун и сказал, что «он слышал о ее музыке и настоятельно рекомендовал ей как можно скорее приехать».

Доу приехала на яхту, где, по ее словам, Браун предложил ей выпить коктейль. Затем они обсудили ее музыкальную карьеру, и рэпер дал ей несколько советов. Тогда он во второй раз наполнил ее бокал, после чего Доу стала «дезориентированной, физически неустойчивой и начала проваливаться в сон».

В иске утверждается, что Браун отвел ее в спальню, где закрыл дверь, чтобы она не могла уйти. После музыкант разделся и изнасиловал девушку. На следующий день он позвонил Доу и потребовал, чтобы она приняла таблетку экстренной контрацепции.

Девушка требует от Брауна возмещения ущерба в размере 20 млн долларов.

Певец неоднократно фигурировал в судебных разбирательствах. В 2009 году Браун был осужден за избиение певицы Рианны, которая на тот момент являлась его девушкой. Он нанес певице телесные повреждения и пытался задушить.

В 2019 году артиста обвинили в изнасиловании. Тогда певец отрицал заявление девушки. «Это так неуважительно по отношению к моей дочери и моей семье. И это противоречит моему характеру и моим принципам», — написал он в инстаграме.