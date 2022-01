Bloc Party выпустили видео на новый сингл «The Girls Are Fighting»

«Я очень доволен аранжировкой — для меня это что‑то глэм-роковое и одновременно напоминающее то, что делал [вокалист пост-панк группы Adam and the Ants] Адам Ант », — заявил фронтмен Bloc Party Келе Окереке в интерьвю NME.

«The Girls Are Fighting», как и опубликованный в конце минувшего года сингл «Traps», стилистически напоминает первые релизы команды, в том числе треки, вошедшие в дебютный альбом 2005 года «Silent Alarm». Более поздние пластинки, где группа пыталась искать новый звук, включая «Hymns» (2016) и «Four» (2012), были прохладно встречены критиками.

В ноябре «Афиша Daily» включила песню Bloc Party «Banquet» в список 50 треков, с которых стоит начать свое знакомство с постпанком. Также в материал вошли Gang of Four, Young Marble Giants, Siouxsie and the Banshees и «Петля Нестерова».