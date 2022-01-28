перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Регулирование вместо запрета: правительство утвердило «дорожную карту» по криптовалютам 10:58
Новая версия iOS позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску 10:54
Правительство намерено запустить грузовые беспилотники между Москвой и Петербургом в 2023 году 10:05
Пионеры ска-кора The Mighty Mighty Bosstones распались 9:56
Amin M. Jamali/Getty Images
Иранским женщинам впервые за три года разрешили посетить матч национальной футбольной команды 8:53
Картину Боттичелли «Муж скорбей» продали на аукционе за 45,4 млн долларов 3:11
В сети появился трейлер сериала «Super Pumped: Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом 2:13
Сценарист «Мортал Комбат» будет работать над экранизацией игры System Shock 1:16
Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом «Отряда самоубийц» 0:12
Вышел трейлер второго сезона «Космических войск» Вчера в 23:19
JoBlo Movie Trailers/YouTube
По мотивам фильма «Человек, который упал на Землю» с Дэвидом Боуи выйдет комикс Вчера в 22:42
Канье Уэст пообещал выпустить альбом «Donda 2» 22 февраля Вчера в 21:39
Вышел финальный трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли Вчера в 21:36
Чемпиону России по фигурному катанию угрожают убийством из‑за работы в Казахстане Вчера в 21:15
Минни Маус примерила брючный костюм от Стеллы МакКартни. Спор в твиттере через 3, 2, 1… Вчера в 21:09
«Мемориал»* выдвинули на Нобелевку, Post Malone анонсировал альбом и другие новости дня
Вчера в 20:54 дайджест
Артисты «Мастерской Брусникина» запустили краудфандинговую кампанию в поддержку проекта Minibar Вчера в 19:44
В Музее Москвы покажут спектакль по нобелевской речи Иосифа Бродского Вчера в 18:46
Desiigner и Скриптонит выпустят совместный трек Вчера в 18:43
Фестиваль «Дикая мята» запустил систему бронирования билетов на случай переноса Вчера в 18:43
Отключить рекламу

Новая версия iOS позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску

Денис Ламехов
Сегодня в 10:54

В тестовой версии новой iOS 15.4 появилась возможность разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску. Об этом сообщает 9to5mac.

Функция может распознать «уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз». Также в настройках есть пункт «Добавить очки», который позволяет владельцу разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно.

Для использования новой опции юзеру будет необходимо повторно отсканировать свое лицо. Face ID не сработает при ношении солнцезащитных очков.

Согласно информации издания, на данный момент функция доступна только для владельцев iPhone 12 и 13. В 2021 году Apple добавила в iOS 14.5 возможность разблокировки смартфона с помощью лица в маске через Apple Watch.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
мультфильм
Мы — монстры-2
Семья Уишбоун снова превращается в монстров, чтобы спасти свадьбу Бабы-яги и Горбуна

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить