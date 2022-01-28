Новая версия iOS позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску

Функция может распознать «уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз». Также в настройках есть пункт «Добавить очки», который позволяет владельцу разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно.

В тестовой версии новой iOS 15.4 появилась возможность разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску. Об этом сообщает 9to5mac.

Для использования новой опции юзеру будет необходимо повторно отсканировать свое лицо. Face ID не сработает при ношении солнцезащитных очков.

Согласно информации издания, на данный момент функция доступна только для владельцев iPhone 12 и 13. В 2021 году Apple добавила в iOS 14.5 возможность разблокировки смартфона с помощью лица в маске через Apple Watch.