The Kooks анонсировали новый альбом и представили первые треки с него

Британская инди-рок-группа The Kooks анонсировала новый альбом «10 Tracks to Echo in the Dark». Об этом сообщает NME.

«10 Tracks to Echo in the Dark» станет шестым по счету студийным альбомом для британской группы. Предыдущий полноформатник The Kooks «Let’s Go Sunshine» увидел свет в 2018 году. В альбом вошли 15 треков.

В 2017-м коллектив принял участие в шоу «Афиши» под названием «Узнать за 10 секунд» — предлагаем пересмотреть архивный выпуск.