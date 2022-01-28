The Kooks анонсировали новый альбом и представили первые треки с него

Британская инди-рок-группа The Kooks анонсировала новый альбом «10 Tracks to Echo in the Dark». Об этом сообщает NME.

Его релиз намечен на 22 июня. Первые три трека с пластинки — «Connection», «Jesse James» и «Modern Days» — уже появились на стриминговых площадках. В своем звучании группа стала значительно меньше опираться на гитарную музыку — в композициях преобладают танцевальные электронные партии. Коллектив также показал видео на одну из новых песен.