перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров 17:25
The Kooks анонсировали новый альбом и представили первые треки с него 17:20
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Москва стала самым популярным городом для будущего переезда на пенсии 16:56
ТАСС: инициаторы создания филиала Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи 16:44
Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании. На этот раз на яхте рэпера Пи Дидди 16:34
19-летний студент отслеживает частный джет Илона Маска и требует у него Tesla 16:30
В 20 районах Москвы ввели карантин из‑за птичьего гриппа. Зараженных птиц нашли в парке Горького 16:14
Manizha/Instagram
Манижа выпустила кавер на песню Нины Симон «See-Line Woman» 15:46
Том Оделл летом выступит в России 15:38
Bloc Party выпустили видео на новый сингл «The Girls Are Fighting» 15:04
Российские специалисты помогли Жан-Мишелю Жарру создать музыкальный город в метавселенной 14:44
Denzel Curry выступит в Москве и Петербурге 14:36
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов Обновлено в 13:55
Подсветка и стереосистемы: гонщики на тюнингованных тракторах в Индии 13:49
Лукашенко обвинил западных военных в расстреле «сотен тысяч людей» во время миграционного кризиса 13:36
Гринпис призвал Россию поддержать наиболее полную версию международного соглашения о пластике 13:10
В доме и офисе основателя QR-сопротивления в Петербурге обыски. Их проводят в рамках дела о взятке 13:01
Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире, вернулся в Россию 12:31
Запись последнего концерта The Beatles впервые издали целиком 12:03
Суточный прирост зараженных коронавирусом в России приблизился к 100 тыс. 11:57
Отключить рекламу

The Kooks анонсировали новый альбом и представили первые треки с него

Денис Ламехов
Сегодня в 17:20

Британская инди-рок-группа The Kooks анонсировала новый альбом «10 Tracks to Echo in the Dark». Об этом сообщает NME.

Его релиз намечен на 22 июня. Первые три трека с пластинки — «Connection», «Jesse James» и «Modern Days» — уже появились на стриминговых площадках. В своем звучании группа стала значительно меньше опираться на гитарную музыку — в композициях преобладают танцевальные электронные партии. Коллектив также показал видео на одну из новых песен.

«10 Tracks to Echo in the Dark» станет шестым по счету студийным альбомом для британской группы. Предыдущий полноформатник The Kooks «Let’s Go Sunshine» увидел свет в 2018 году. В альбом вошли 15 треков.

В 2017-м коллектив принял участие в шоу «Афиши» под названием «Узнать за 10 секунд» — предлагаем пересмотреть архивный выпуск.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить