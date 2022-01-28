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Манижа выпустила кавер на песню Нины Симон «See-Line Woman»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:46

Манижа записала кавер на песню Нины Симон «See-Line Woman» и представила акустическую версию своего трека «Now or Never». Обе композиции выпущены в рамках глобального проекта Spotify Singles. Манижа стала первой российской певицей, которая приняла в нем участие.

«Для меня Нина Симон — безусловная богиня. А перепеть богиню невозможно. Поэтому я, закрывая глаза, представляла, что она стоит со мной рядом и мы поем вместе. Мне очень ее не хватает. И здорово, что на протяжении всего рабочего процесса было ощущение, что она рулит, а не я», — поделилась впечатлениями Манижа.

Spotify Singles — часть глобальной программы Equal, призванной поддержать женщин в музыкальной индустрии. В ней помимо Манижи участвуют Монеточка и Полина Гагарина. В рамках проекта билборды с ними появлялись на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В январе Манижа стала лицом программы Equal в России и в мире. Она первой из российских исполнительниц попала на обложку флагманского плейлиста «Equal Global», в котором собрана музыка артисток со всего мира.

Spotify Singles запустился четыре года назад и открыл миру более 630 новых композиций. Ранее в проекте участвовали норвежская инди-рок-исполнительница Girl in red, английский панк-рокер Yungblud, американский музыкальный проект LCD Soundsystem, группа Muse, рэпер Nas и многие другие.

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