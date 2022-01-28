Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире, вернулся в Россию

Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире после конфликта с местными жителями, вернулся в Россию. Сообщение появилось в его инстаграм-аккаунте.

Котов поблагодарил одного из каирцев, который на протяжении двух дней помогал ему переводить с русского языка на арабский в полицейском участке. Блогер добавил: «Спасибо сотрудникам российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь».