Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире, вернулся в Россию

Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире после конфликта с местными жителями, вернулся в Россию. Сообщение появилось в его инстаграм-аккаунте.
Котов поблагодарил одного из каирцев, который на протяжении двух дней помогал ему переводить с русского языка на арабский в полицейском участке. Блогер добавил: «Спасибо сотрудникам российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь».
По словам Котова, он приехал в столицу Египта фотографировать «город мусорщиков» — район, население которого собирает и перерабатывает мусор. Во время очередной прогулки с фотоаппаратом к нему подбежал мужчина и начал кричать на арабском языке, размахивая кулаками. Он взял камеру и заявил, что разобьет ее.
Завязалась драка, на помощь местному жителю подоспели еще трое мужчин. Фотографа задержали. Позже выяснилось, что у него сотрясение мозга. «Промываю рану на затылке, череп цел, один глаз мутно видит, в носу кровавые сопли, на лбу небольшая шишка, на руках пара царапин, одна глубокая, другая поменьше», — рассказывал он.