Картину Боттичелли «Муж скорбей» продали на аукционе за 45,4 млн долларов

Аукционный дом Sotheby’s продал картину Сандро Боттичелли «Муж скорбей» за 45,4 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Торги состоялись в Нью-Йорке и продлились совсем недолго: судьба полотна решилась примерно за семь минут. Имя нового владельца работы не разглашается. Покупатель приобрел работу эпохи Возрождения за достаточно высокую, однако не рекордную цену.

В прошлом году за другую картину Боттичелли — «Молодой человек с рунделем» — выручили 92,2 млн долларов. «Муж скорбей», тем не менее, значительно подорожал с момента последней продажи. В 1963 году это полотно купили за 28 тыс. долларов. С тех пор картина, написанная около 1500 года, находилась в частной коллекции.