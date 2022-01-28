Возлюбленная Енота, Адам Уорлок и мрачный финал: что известно о «Стражи Галактики. Часть 3»

Журнал Deadline выпустил мини-интервью с Джеймсом Ганном о «Стражах галактики. Часть 3». Коротко пересказываем диалог режиссера с изданием и вспоминаем, что уже известно о предстоящей премьере.

Что говорит о картине Джеймс Ганн

По словам Ганна, третья часть франшизы будет очень масштабной, мрачной и «совсем не такой, как ее себе представляют зрители». Кроме того, он отметил, что больше сиквелов ждать не стоит.

«Для нас это конец. Это будет последний раз, когда люди увидят эту команду „Стражей“», — заявил Джеймс Ганн.

Он добавил, что в большинстве трилогий третий фильм «отстойный». Однако режиссер постарается красиво завершить историю культовых персонажей и сделает все возможное, чтобы показать людям по всему миру «финал, которого они заслуживают».

Сюжет

«Стражи Галактики» — это команда супергероев из комиксов Marvel, которая, помимо собственных фильмов, появляется и в других экранизациях вселенной. По словам Джеймса Ганна, действие третьей части франшизы будет происходить после событий «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», где герои сражались с Таносом.

Режиссер отметил, что картина «завершит историю текущей итерации „Стражей“» и катапультирует как старых персонажей Marvel, так и новых, на следующие десять лет и дальше. Вместе с тем он обещает объединить все три фильма в «единое целое, рассказывающее одну историю».

Анонимный инсайдер, называющий себя Роджером Уорделлом в твиттере, писал, что в «Части 3» Реактивный Енот найдет своего создателя — злодея по имени Высший Эволюцинер, а Дракс — свою дочь. Также у Енота появится возлюбленная в лице выдры Лиллы, а Питер Квилл и Небула станут еще более близкими друзьями.

Насколько этой информации можно верить, неизвестно, но ранее он уже предсказывал некоторые детали финальных «Мстителей», а в твиттере на него подписано 26,9 тыс. человек.