Возлюбленная Енота, Адам Уорлок и мрачный финал: что известно о «Стражи Галактики. Часть 3»

Журнал Deadline выпустил мини-интервью с Джеймсом Ганном о «Стражах галактики. Часть 3». Коротко пересказываем диалог режиссера с изданием и вспоминаем, что уже известно о предстоящей премьере.
Что говорит о картине Джеймс Ганн
По словам Ганна, третья часть франшизы будет очень масштабной, мрачной и «совсем не такой, как ее себе представляют зрители». Кроме того, он отметил, что больше сиквелов ждать не стоит.
«Для нас это конец. Это будет последний раз, когда люди увидят эту команду „Стражей“», — заявил Джеймс Ганн.
Он добавил, что в большинстве трилогий третий фильм «отстойный». Однако режиссер постарается красиво завершить историю культовых персонажей и сделает все возможное, чтобы показать людям по всему миру «финал, которого они заслуживают».
Сюжет
«Стражи Галактики» — это команда супергероев из комиксов Marvel, которая, помимо собственных фильмов, появляется и в других экранизациях вселенной. По словам Джеймса Ганна, действие третьей части франшизы будет происходить после событий «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», где герои сражались с Таносом.
Режиссер отметил, что картина «завершит историю текущей итерации „Стражей“» и катапультирует как старых персонажей Marvel, так и новых, на следующие десять лет и дальше. Вместе с тем он обещает объединить все три фильма в «единое целое, рассказывающее одну историю».
Анонимный инсайдер, называющий себя Роджером Уорделлом в твиттере, писал, что в «Части 3» Реактивный Енот найдет своего создателя — злодея по имени Высший Эволюцинер, а Дракс — свою дочь. Также у Енота появится возлюбленная в лице выдры Лиллы, а Питер Квилл и Небула станут еще более близкими друзьями.
Насколько этой информации можно верить, неизвестно, но ранее он уже предсказывал некоторые детали финальных «Мстителей», а в твиттере на него подписано 26,9 тыс. человек.
Актерский состав
После первого появления Уилла Полтера (в роли Адама Уорлока) во второй части «Стражей Галактики» Джеймс Ганн намекнул, что он может вернуться в картину в продолжении. Позже он говорил о возможном присоединении Элизабет Дебики в роли Аиши и планировал встретиться с Марком Хэмиллом. На данный момент есть подтверждение только участия в съемках Полтера.
В ноябре 2021-го Ганн объявил о старте съемок картины и опубликовал фото с актером. Так он подтвердил участие как минимум Криса Пратта (в роли Звездного Лорда), Зои Салданы (Гамора), Дейва Баутисты (Дракс Разрушитель), Карен Гиллан (Небула), Пома Клементьеффа (Мантис), Шона Ганна (Краглин Обфонтери) и Чуквуди Ивуджи.
Дата выхода
Изначально «Стражи Галактики. Часть 3» должны были выйти в 2020 году. Однако летом 2018-го Джеймс Ганн был уволен с поста режиссера из‑за старых шутливых записей в твиттере, касающихся сексуального насилия и педофилии.
Спустя практически год студия Disney передумала, и снова предложила Ганну снимать «Стражей». В тот момент постановщик уже был занят перезапуском «Отряда самоубийц» для Warner Bros., и съемки, а вместе с ними и премьеру вновь пришлось отложить.
В итоге съемки «Стражи Галактики. Часть 3» начались в ноябре 2022 года. Мировая премьера, в свою очередь, запланирована только на 4 мая 2023 года.
Но чуть раньше — в декабре 2022 года – выйдет праздничный спешел к серии фильмов «Стражи Галактики». Режиссером также выступит Джеймс Ганн.