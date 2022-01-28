В 20 районах Москвы ввели карантин из‑за птичьего гриппа. Зараженных птиц нашли в парке Горького

В среду, 26 января, в 20 районах Москвы ввели карантин из‑за птичьего гриппа. Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Под «птичий» карантин попали районы Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Южнопортовый, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Котловка, Академический, Гагаринский, Раменки и Дорогомилово.

В этих районах запрещена любая деятельность, связанная с птицами: их перемещение, вывоз инвентаря и кормов для всех видов животных, которые могли быть в контакте с зараженными птицами, выгульное содержание пернатых, проведение сельскохозяйственных ярмарок и не только.

Источником высокопатогенного птичьего гриппа стал парк Горького, а именно — домик для лебедей в Малом Голицынском пруду. На время карантина посещать пруд и приближаться к лебедям запрещено.