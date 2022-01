Американский рэпер Denzel Curry выступит в Москве и Петербурге в рамках европейского тура в поддержку грядущего альбома «Melt My Eyez See Your Future».

Это будет третий приезд артиста в Россию и первое по-настоящему крупное шоу. Концерты пройдут при участии специальных гостей: Kenny Mason и PlayThatBoiZay.

27 мая Denzel Curry выступит в питерском клубе «Морзе», а 28 мая — в московском «Главклубе». Стоимость билетов в Петербурге начинается от 1500 рублей, в Москве — от 2500.

Концерты пройдут в формате COVID-free — посетителей пропускать будут только по QR-коду. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

«Melt My Eyez See Your Future» станет шестым альбомом рэпера. В записи пластинки примут участие T-Pain, Slowthai, Rico Nasty, Kenny Beats, Thundercat, Robert Glasper и другие. Ранее музыкант выпустил сингл «Walkin» и показал клип на него.