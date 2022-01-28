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В сети появился трейлер сериала «Super Pumped: Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:13

В сети появился трейлер сериала «Super Pumped: Битва за Uber», главную роль в котором сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Showtime. Премьера шоу состоится 27 февраля.

Сериал расскажет о главе сервиса по вызову такси Uber Трэвисе Каланике — именно его роль исполнил Гордон-Левитт. Шоу покажет, как амбициозный и предприимчивый мужчина стоил свой бизнес и привлекал к нему влиятельных партнеров.

Помимо Гордона-Левитта, в шоу примет участие Ума Турман. Она появится на экране в образе основательницы The Huffington Post Арианны Хаффингтон. Хаффингтон стала первой женщиной, вошедшей в совет директоров Uber.

Судя по трейлеру, сериал также проследит за тем, как Каланик искал финансирование для своего проекта и познакомился с Биллом Герли. Его в «Super Pumped: Битва за Uber» сыграл Кайл Чандлер. Герли стал соучредителем приложения.

Сериал, как отмечает Collider, расскажет не только историю успеха, но и «исследует худшие вещи, которые происходят за дверями крупной компании, вдали от глаз публики». Так, шоу затронет вопрос законопослушности Каланика и его команды.

Телепроект основан на одноименной книге Майка Айзека. Его шоураннерами выступили Брайан Коппельман, Бет Шактер и Дэвид Левиен. Предполагается, что сериал станет антологией. В других сезонах авторы могут рассказать иные истории о бизнес-прорывах.

В актерский состав сериала вошли Хэнк Азария (он сыграл CEO Apple Тима Кука), Элизабет Шу, Джон Басс, Бриджет Гао Холлитт, Вирджиния Кулл, Аманда Брукс, Энни Чанг, Эринн Рут, Мишка Тибо, Бабак Тафти, Даррен Петти, Ноа Вайсберг, Марк Гесснер, Керри Бише и Джоэл Келли Даутен.

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