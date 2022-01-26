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В США женщине запретили приближаться к сотрудникам и зданиям Apple после преследования Тима Кука 20:39
«Омикрон» доминирует в Москве, Franz Ferdinand выпустили сингл и другие новости дня
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«Омикрон» доминирует в Москве, Franz Ferdinand выпустили сингл и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:31

В России выявили 74 692 случая коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. За сутки скончались 657 человек, выздоровели — 28 197.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что «Омикрон» стал доминирующим в столице штаммом COVID-19: на него приходится 80% новых случаев заболевания. В городе на три недели приостановили плановую госпитализацию детей из‑за увеличившейся нагрузки на больницы.

Совет Федерации единогласно одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Теперь документ должен подписать президент.

МВД объявило брата Алексея Навального Олега в розыск. Ранее ФСИН потребовала заменить ему год условного заключения реальным сроком.

На ютьюб-канале «вДудь» вышел фильм «Как жить, если лишают родины». Он посвящен белорусам, которые покинули страну из‑за политической ситуации.

Twitter сообщил о рекордном числе запросов от правительств по всему миру на удаление контента. Лидерами стали пять стран: Япония, Россия, Турция, Индия и Южная Корея.

Bloomberg заявило, что Apple готовит крупнейшую презентацию гаджетов за всю историю компании. По данным агентства, осенью на мероприятии покажут четыре новых iPhone, три модели Apple Watch, MacBook Air, обновленные наушники AirPods Pro и многое другое.

«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли номинировали на французскую премию «Сезар». Картина будет представлена в категории «Лучший иностранный фильм».

Deadline опубликовал 181 страницу сценария «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса. Над ним работали Крис МакКенна и Эрик Соммерс.

Британского актера Дэвида Суше, известного по роли Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари. В знак признания заслуг актера в драматическом искусстве и благотворительности орден ему вручил принц Уилльям.

Franz Ferdinand выпустили легкий танцевальный сингл «Curious» и сами решили станцевать под него. В видео снялся экс-барабанщик группы Энди Ноулз, игравший с коллективом ни много ни мало 17 лет назад.

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