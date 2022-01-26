перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов Обновлено в 12:32
Deadline опубликовал полный сценарий «Человека-паука: Нет пути домой» 12:15
Юрий Дудь выпустил фильм о белорусской эмиграции «Как жить, если лишают родины» 11:48
Manueljota/Unsplash
В России выявили 74 692 случая COVID-19. Это новый антирекорд 11:39
На GeekBrains подали коллективный иск из‑за отказов возвращать деньги за курсы 11:07
Базу вакцинированных россиян опубликовали в даркнете. В «Ростелекоме» назвали ее недействительной Обновлено в 11:06
Дэвид Суше, известный по роли Эркюля Пуаро, посвящен в рыцари 10:54
МВД РФ объявило в розыск Олега Навального 10:51
Martha Dominguez de Gouveia/Unsplash
В Москве на три недели остановили плановую госпитализацию детей из‑за роста заболеваемости COVID-19 9:49
Генпрокуратура признала нежелательной организацией польскую WOT Foundation 9:48
Стив Кэрелл сыграет в фильме Джона Красински «Если» 8:55
Питер Динклейдж раскритиковал Disney за съемки ремейка «Белоснежки и семи гномов» 1:58
Элтон Джон заразился коронавирусом 1:17
therock/Instagram
Дуэйн Джонсон рассказал, что снимется в еще одном фильме по игре. Речь может быть о Gears of War 0:40
В Париже погиб фотограф Рене Робер. Он замерз насмерть на улице Вчера в 23:01
В России подготовят нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек Вчера в 22:57
Студия Respawn выпустит три новые игры по «Звездным войнам» Вчера в 22:15
Francois G.Durand/Getty Images
Глава YouTube поддержала отключение счетчика дизлайков и намекнула на возможное добавление NFT Вчера в 21:57
Норвегия отменит карантин для всех путешественников Вчера в 21:25
Исследование: неравенство в мире приблизилось к уровню начала ХХ века Вчера в 21:23
Отключить рекламу

В России выявили 74 692 случая COVID-19. Это новый антирекорд

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:39

За последние сутки в России выявили 74 692 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 25 января, и составил 67 809 заражений.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 38 444 до 18 935. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 315 801. За сутки умерли 657 человек, за все время — 328 105. Выздоровели 28 197 человек, за весь период — 10 099 937.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 359,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (73,4 млн), на втором — Индия (40 млн), на третьем — Бразилия (24,3 млн), на четвертом — Франция (17,3 млн), на пятом — Великобритания (16 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить