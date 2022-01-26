В России выявили 74 692 случая COVID-19. Это новый антирекорд

За последние сутки в России выявили 74 692 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 25 января, и составил 67 809 заражений.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 38 444 до 18 935. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.