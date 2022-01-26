В России выявили 74 692 случая COVID-19. Это новый антирекорд

За последние сутки в России выявили 74 692 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 25 января, и составил 67 809 заражений.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 38 444 до 18 935. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 315 801. За сутки умерли 657 человек, за все время — 328 105. Выздоровели 28 197 человек, за весь период — 10 099 937.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 359,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (73,4 млн), на втором — Индия (40 млн), на третьем — Бразилия (24,3 млн), на четвертом — Франция (17,3 млн), на пятом — Великобритания (16 млн).