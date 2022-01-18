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Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:58

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ расширит применение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов. В настоящее время пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет.

Согласно законопроекту, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего. Кроме того, максимальную меру будут применять сразу за первое преступление против ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например насилием, либо совершено в отношении двух и более детей.

Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак из «Единой России», а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Единороссы подготовили инициативу после трагедии в Киселевске, где погибли две десятилетние девочки. Подозреваемый в их убийстве — 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников — сознался, что изнасиловал и задушил их. Ранее Пестерников был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он отсидел 10 лет и вышел на свободу в 2019 году.

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