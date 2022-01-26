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Deadline опубликовал полный сценарий «Человека-паука: Нет пути домой»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:15

Deadline опубликовал 181 страницу сценария фильма «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Он появился в сети в рамках серии Read the Screenplay.

Ознакомиться со сценарием, над которым работали Крис МакКенна и Эрик Соммерс, можно здесь.

По сюжету в третьем фильме о «Человеке-пауке» личность Питера Паркера становится известна всем и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу, а тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь им нужно спасать весь мир от апокалипсиса.

Картина Джона Уоттса стала не только самым кассовым фильмом в прокате с 2019 года, но и вошла в десятку лучших кинолент мира, обогнав «Титаник». В стартовый день в России лента собрала рекордные для постковидного периода 239,3 млн рублей. Фильм посмотрел и редактор «Афиши Daily» Максим Сухагузов. В своей рецензии он рассказал о картине все, что можно сказать, не привлекая спойлеры.

Ранее Deadline публиковал сценарии «Дюны» Дени Вильнева и «Французского вестника» Уэса Андерсона.

Подробности по теме
Друг в отражении: рецензия без спойлеров на фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
Друг в отражении: рецензия без спойлеров на фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
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