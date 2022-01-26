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«Купе номер шесть» Юхо Куосманена номинировали на премию «Сезар»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

Картину «Купе номер шесть» финского постановщика Юхо Куосманена номинировали на французскую премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопремии.

«Купе номер шесть» показывает историю знакомства студентки и шахтера в поезде Москва — Мурманск в 90-е. Картину сняли в России и полностью на русском языке при поддержке Минкультуры и студии СТВ. В создании также приняли участие Финляндия, Эстония и Германия.

Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В главных ролях снялись Юра Борисов, Сейди Хаарла и Динара Друкарова.

18 июля 2021 года картина получила Гран-при международного Каннского кинофестиваля.

На «Сезар» также номинирован фильм Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» в пятнадцати категориях. В десяти номинациях представлена кинолента Леоса Каракса «Аннетт».

Премия названа в честь скульптора Сезара Бальдачини. Она вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года.

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