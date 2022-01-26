Юрий Дудь выпустил фильм о белорусской эмиграции «Как жить, если лишают родины»

На ютьюб-канале «вДудь» вышел фильм «Как жить, если лишают родины» — о белорусах, которые вынуждены были покинуть страну из‑за политической ситуации.

В выпуске собраны интервью с белорусами разных профессий, возраста и достатка. Создатели картины хотели понять две вещи: как это — вынужденно оставить свой дом, и смогут ли репрессии в России достигнуть белорусского уровня.

«2021-й был объявлен в Беларуси годом большой мести. За это время там принудительно сажали самолет, выносили невероятные приговоры конкурентам Лукашенко на выборах, отправляли в тюрьму за комментарии в интернете, ввели практику принудительных публичных извинений.

В результате за последние годы страну покинуло огромное количество людей. Точной статистики не существует, но, по некоторым оценкам, речь идет о 200 000 человек — это как если бы из России уехали 3 000 000», — говорится в описании ролика.